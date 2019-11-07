 Зеленский ветировал закон о взыскании незаконных субсидий (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №1231 на сайте Верховной Рады.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект возвращен с предложениями главы государства, текст которых пока отсутствует.

Как пояснил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, вето президента на законопроект связано с техническими вопросами.

"Президентское вето законопроекту по верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена. Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", – цитирует Ходаковского пресс-служба Министерства финансов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" 17 октября.

Целью закона в пояснительной записке было указано повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Законом определялось, что "верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".

Действие закона должно было распространятся на пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Ответственность за организацию верификации соцвыплат возлагалась на Министерство финансов. При этом предусматривалось, что верификация выплат будет осуществляться в специальной информационно-аналитической платформе.

При этом в случае выявления при осуществлении верификации расхождений данных получателя выплат в различных источниках информации орган, осуществляющий верификацию, должен информировать субъектов предоставления информации о выявленных фактах таких разногласий.

"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой была назначена, начислена и/или осуществлена государственная выплата, органы, осуществляющие государственные выплаты, будут направлять таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты", – отмечалось в пояснительной записке к документу.

При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.