[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.51 27.09
 Металлургия, Корпоративные отношения
  15  0
Все про:металлургия (503) Россия (4194) Арселор (58)

 Дочерняя компания ArcelorMittal в России закрыла представительство в Киеве

Российское ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток", дочернее предприятие мирового концерна ArcelorMittal в России, производитель и поставщик черного и нержавеющего металлопроката на территории РФ, закрывает свое представительство в Киеве.

Как сообщается в объявлении компании, опубликованном в газете "Урядовый курьер" в четверг, представительство закрывается на основании соответствующего приказа ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" от 6 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ООО "АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток" зарегистрировано в РФ 28 мая 2009 года, занимается поставками металлопроката. Генеральный директор – Матхур Анураг.

Напомним, ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158351
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМеталлургия
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Зеленский Кабмин Киев Крым Нацполиция Россия СБУ США Укроборонпром
 
 
 
 
 
 вверх