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 Фонд гарантирования выставил на продажу активы трех банков на 3 миллиарда с дисконтом 80%

Фонд гарантирования вкладов Украины выставил на продажу пул активов трех неплатежеспособных банков со стартовой ценой 645 млн гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

"10 декабря во системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже пула активов юридических лиц, находящихся на балансе трех неплатежеспособных банков. А именно: АО "ВТБ Банк", ОАО "Фидобанк", АО "Дельта Банк", – сообщает Фонд.

Стартовая цена пула – 645 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона. В состав пула вошли права требования по 89 кредитов юридических лиц, 50 кредитов физлиц.

Общая задолженность по договорам составила 3,14 млрд грн. По 84 кредитам продолжаются судебные производства. Еще 10 кредитов находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы. Средняя просроченная задолженность по кредитам – 7 лет. 

Как отмечается в сообщении, значительная часть кредитов не обеспечены залогом. Однако несколько из них имеют в залоге коммерческую недвижимость, в частности в Одесской и Полтавской областях. В обеспечении по другим: ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудование.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158350
 
 
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