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 "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов

Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов, сосредотачиваясь на полетах из Запорожья в Киев и в Минск (Республика Беларусь).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В Киев рейсы будут выполняться дважды в день, в Минск – четыре раза в неделю.

Как уточнили в авиакомпании, рейсы из Киева в Одессу и Львов отменены с 9 ноября по 20 декабря. При этом количество рейсов из Запорожья в Киев и Минск удваивается.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятие по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158336
 
 
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