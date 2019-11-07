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 Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве с криптобиржей Binance

Министерство цифровой трансформации и международная компания Binance объявили о подписании меморандума по формированию позиции в установлении потенциального правового статуса виртуальных активов и валют в Украине.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает БизнесЦензор.

"Binance также поможет разработать прозрачные и эффективные механизмы передачи прав на любые виртуальные активы или валюты с использованием технологии блокчейн, а также сформировать выгодные условия для инвестиций и ведения бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

Министерство цифровой трансформации и Binance создадут рабочую группу для разработки стратегии внедрения технологии блокчейн, создание новых виртуальных активов и рынка виртуальных валют в Украине.

До конца текущего года Министерство цифровой трансформации совместно с межфракционного депутатского объединения Blockchain4Ukraine и представителями коммерческих компаний планируют завершить работу над соответствующими законопроектами и подать на рассмотрение Верховной Рады.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158334
 
 
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