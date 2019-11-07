 "Укроборонпром" инициирует заседание СНБО для финансового оздоровления военной промышленности

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы мы подошли комплексно, в том числе к списанию долгов, чтобы не платили за огромные гектары городам, чтобы города забрали социальную сферу, что им нужно", – сказал гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус на совещании с участием президента Владимира Зеленского в Харькове 6 ноября.

По его словам, в госконцерне есть пять предприятий, которые особо требуют подобной государственной помощи, в том числе списания долгов: ГП "Харьковский авиационный завод", у которого 3,5 млрд грн задолженности и находящийся в состоянии банкротства ГП "Завод имени Малышева" с долгом в 1,5 млрд грн.

"Нужно волевое решение Министерства финансов (по списанию догов – ИФ): оно знает, что никогда эти деньги не получит. Месяц назад мы были близки к тому, чтобы списать 85% задолженности Харьковского авиационного завода, но у Минфина в последний момент не поднялась рука, этого не сделали", – отметил Абромавичус.

Он также подверг критике планы Кабмина об отчислении в госбюджет в следующем году 90% прибыли, полученной предприятиями госконцерна. По его словам, в год предприятия "Укроборонпрома" помимо 6,5 млрд грн налогов платят еще 1 млрд грн дивидендов.

"Предлагаю, чтобы в такой сложный период не платили дивиденды", – сказал гендиректор госконцерна.

Он уточнил, что всего в составе "Укроборонпрома" 137 предприятий, из которых 21 – на временно оккупированных территориях. Из оставшихся количества 70 – прибыльные и 46 – убыточные. Всего на них занято 68 тыс. сотрудников со средней зарплатой 12,9 тыс. грн в месяц: от 59 тыс. грн в киевском "Луч" до 3,5 тыс. грн на Харьковском авиационном заводе.

Абромавичус сообщил, что кредитный портфель предприятий "Укроборонпрма" составляет 10 млрд грн по ставке 22%, общая просроченная задолженность по кредитам, поставщикам и по зарплате – 10,5 млрд грн. Он уточнил, что задолженность по зарплате есть на 43 предприятиях на сумму 450 млн грн, с налогами – 1,1 млрд грн, а с учетом спецпенсий – 1,5 млрд грн.

"До конца года сможем своими силами на 15 предприятиях убрать задолженность до нуля. Если все будут помогать, то, максимум, за шесть месяцев никакой задолженности по зарплате не будет нигде", – отметил гендиректор после слова Зеленского, что помогать будут все.

Глава "Укроборонпрома" уточнил, что в настоящее время для погашения долгов по зарплате на одних предприятиях госконцерна используется временная финансовая помощь других предприятий, в частности, "Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им.Морозова" помогают за счет средств "Антонова".

"Если бы были не концерном, а холдинговой компанией – у нас совсем не было бы задолженности", – отметил Абромавичус.

Он подчеркнул, что одновременно с просьбами о помощи новое руководство госконцерна берет на себя обязательства по кардинальному улучшению эффективности работы "Укробоонпрома". В частности, по его словам, до конца текущего года все закупки на сумму свыше 25 тыс. грн предприятия переведут на "Прозорро". Помимо того на "Прозорро.Продажи" будут выставлены на аренду значительные площади, которые не используются или сдаются за бесценок.

Помимо того, значительная часть предприятий, которые не участвуют в гособоронзаказе, по итогам заседания Кабмина 26 ноября планируется передать Фонду госимущества на приватизацию, добавил Абромавичус.

"План есть, но без господдержки у нас не выйдет", – резюмировал гендиректор "Укроборонпрома".