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 "Укрнафта" уплатила 10,6 миллиарда налогов

ПАО "Укрнафта" за январь-октябрь 2019 года уплатила 10,6 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

"За январь-октябрь 2019 года ПАО "Укрнафта" уплатило в бюджеты всех уровней налогов на сумму 10,6 млрд грн. В сумму уплаченных налогов входят 52 млн грн, которые компания уплатила в счет погашения просроченного налогового долга", - сообщает компания.

Компания сообщает, что в 2018 году в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны.

Как сообщалось, в апреле 2018 года налоговики заявляли, что было описано имущество "Укрнафты" в налоговый залог на 14,5 млрд0 грн.

Офис крупных налогоплательщиков приводил данные, что за 7 месяцев 2019 года общий налоговый долг "Укрнафты" увеличился с 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (в т.ч. 3,5 млрд грн – по налогу на прибыль и НДС, а 12,2 млрд грн – рентные платежи).

Подробнее о налоговом долге компании читайте в материале БизнесЦензор: Борьба сырости с плесенью: Как Коломойский вывел из "Укрнафты" миллиард долларов

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158321
 
 
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