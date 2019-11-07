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 Власть, Корпоративные отношения
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Все про:Порошенко (1695) Порошенко_Алексей (5) Roshen (143)

 Порошенко начал переписывать Roshen на старшего сына

Корпорация Roshen не опровергает информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

Об этом НВ Бизнес сообщили в пресс-службе корпорации, передает БизнесЦензор.

"О причинах, то это — вопрос к бенефициарам", — добавили в пресс-службе.

Ранее сайт проекта Центра противодействия коррупции Открытый реестр национальных общественных деятелей обнародовал данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) значится Алексей Порошенко.

Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее Roshen Europe B. V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его последней декларации.

При этом по состоянию на 20 мая 2019 года Петр Порошенко в декларации об имуществе и доходах указал себя бенефициарным владельцем ЦЕКК.

ЦЕКК — одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, ведь она является учредителем ряда других предприятий.

Также сообщается, что одновременно бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО Рошен де люкс, ООО КК Рошен, ООО Рошен-Волынь, ООО Рошен Свит и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.

Порошенко-старший остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО Рошен-Столица, ЗАО Киевская кондитерская фабрика Рошен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158316
 
 
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 Топ комментарии
 
Порошенко начал переписывать Roshen на старшего сына - Цензор.НЕТ 9366 как и его батяня, которого за кражу госсобственности ластали? Воровская преемственность свиноэлитки Порошенко начал переписывать Roshen на старшего сына - Цензор.НЕТ 5737
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Шото порохоботни не видно, тема не интересная???
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Это нужно было сделать в 2014 году, а не "засовывать" своего сынка депутатом в Раду по примеру ростовского предшественника ( урок предыдущего "гаранта" не пошел впрок, традиции такие у них там.)
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как и его батяня, которого за кражу госсобственности ластали? Воровская преемственность свиноэлитки Порошенко начал переписывать Roshen на старшего сына - Цензор.НЕТ 5737
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Схоже півень у жопу клюнув пана Петра Олексійовича...
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Это нужно было сделать в 2014 году, а не "засовывать" своего сынка депутатом в Раду по примеру ростовского предшественника ( урок предыдущего "гаранта" не пошел впрок, традиции такие у них там.)
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Шото порохоботни не видно, тема не интересная???
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Они план массированной атаки пока разрабатывают. ))
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на русне и в украине - обеденное время. Диванные чавкают.
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А Липецкой фабрикой теперь старший или младший Свин владеет?
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Тот что надписью россия на груди гордился ....
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А у меня нет фабрики!!! Я бы тоже на сына переписал!!!! А конфеты ваши вкусные!!! Спасибо!!
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Что-то ущербных зелебобов мало высралось... Вам шо, урезали финансирование ? )))
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Цікаво, а чого зелесоски не тусуються на своєму Г+Г к-аналі, а приходять сюди? Може тому, що у них зелайно у голові і їм там не цікаво серед таких же дурників, як вони самі?
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Своя деньга не народная. За свою волноваться надо.
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Почуяла свинья, что скоро станет ветчиной. Порошенко начал переписывать Roshen на старшего сына - Цензор.НЕТ 9787
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у слуг урода сраки горят, не спросил у них понимашЬ офшорник на кого ему рошен переписать.
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чуйка у подобных свыночолому гетьману должна быть очень чуткой и чувствительной. в противном случае они не смогли бы стать миллиардерами, "работая" всю жизнь у госкорыта.
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В чому полягає новина? Краще б написали про діючого преза. Це ж цікаво: чи закрив Зеля бізнес в РФ, чому має офшорні фірми, про маєток в Італії , про "некомпаньона" Каламойського, про повернення Сватів на ТБ України - йому капає з показу і чи це не корупція.
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Ой, а шо это такое случилось интересно?
Неуж-то Порохата Свынюка что-то предчувствует своей шоколадной дупой?
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я бы его в тюрьму кинул и все бабки забрал и все счета бы вычислил со спецслужбами США. Все бы нашел и забрал в государство! Долгов бы вернул МВФ с этих бабок!
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до какой же степери лживый этот патриотичный человек . клялся щеки надувал что пока у родшильдов в трасте собственника нельзя менять... щас обнулиться и на волне падения зели вернется назад нищебродом и опять поверят...
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Думаю, не вернется и скажу почему, память политическая у нас украинцев конечно короткая у большинства, но для того, чтобы не забывали эту гниду, есть специально обученные люди, порохоботами кличут, они каждый день напоминают об этом ублюдке, чтобы не забывали какое оно гнилое, брехливое и циничное, так что все в порядке.
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А на детишек от ируськи геращенко чего-то переписал, жлоб?
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