 Объем ОВГЗ Украины в портфеле нерезидентов превысил 100 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

С конца прошлого года нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ почти в 16 раз, в том числе их портфель гривневых облигаций вырос с 6,14 млрд грн до 98,17 млрд грн.

Объем долларовых ОВГЗ, ставка по которым значительно ниже, в собственности нерезидентов за этот году увеличился с 0,16 млрд грн до 2,82 млрд грн, в евро – с 0,05 млрд грн до 1,37 млрд грн.

В то же время в целом объем ОВГЗ в обращении с конца 2018 году возрос на 6,7% – до 808,01 млрд грн. В результате если на конец прошлого года доля нерезидентов среди владельцев украинских внутренних госбумаг составляла 0,8%, то теперь – 12,5%. Если убрать из расчетов облигации в портфеле Нацбанка и выпущенные для капитализации госбанков, то доля нерезидентов на рынке составляет уже около 40%.

Свои вложения в ОВГЗ в этом году увеличили также физлица – на 57,6%, до 9,57 млрд грн и юрлица-резиденты – на 26,9%, до 26,387 млрд грн. При этом особенностью вложений физлиц является высокая доля бумаг, номинированных в иностранной валюте, – 64,9%, тогда как у юрлиц она составляет 22,5%.

Портфель ОВГЗ Нацбанка сократился в 2019 году на 3,2% – до 337,06 млрд грн (в собственности НБУ только гривневые бумаги), а банков – на 10,9%, до 334 млрд грн, в том числе в валюте – на 28,2%, до 90,78 млрд грн.