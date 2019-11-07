 В газовых тендерах "Нафтогаза" за средства ЕБРР смогут принять участие 11 компаний

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.
По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.
Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:
- CEZ a.s (Чешская республика);
- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великоритания);
- Alpiq Energy SE (Чешская республика);
- MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);
- Axpo Solutions AG (Швейцария);
- DXT Commodities SA (Швейцария);
- EDF Trading Limited (Великобритания);
- Uniper Global Commodities SE (Германия);
- RWE Supply and Trading GmbH (Германия);
- ENGIE SA (Франция);
- Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).