 В газовых тендерах "Нафтогаза" за средства ЕБРР смогут принять участие 11 компаний

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:

- CEZ a.s (Чешская республика);

- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великоритания);

- Alpiq Energy SE (Чешская республика);

- MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);

- Axpo Solutions AG (Швейцария);

- DXT Commodities SA (Швейцария);

- EDF Trading Limited (Великобритания);

- Uniper Global Commodities SE (Германия);

- RWE Supply and Trading GmbH (Германия);

- ENGIE SA (Франция);

- Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).