[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.51 27.09
 Энергетика, Финансы, Корпоративные отношения
  115  0
Все про:Газ (3848) ЕБРР (430) Нафтогаз (1907) тендер (1269)

 В газовых тендерах "Нафтогаза" за средства ЕБРР смогут принять участие 11 компаний

Европейский банк реконструкции и развития опубликовал перечень поставщиков газа, которые получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций "Нафтогаза" в 2019 году.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:

- CEZ a.s (Чешская республика);

- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великоритания);

- Alpiq Energy SE (Чешская республика);

- MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);

- Axpo Solutions AG (Швейцария);

- DXT Commodities SA (Швейцария);

- EDF Trading Limited (Великобритания);

- Uniper Global Commodities SE (Германия);

- RWE Supply and Trading GmbH (Германия);

- ENGIE SA (Франция);

- Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158303
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Зеленский Кабмин Киев Крым Нацполиция Россия СБУ США Укроборонпром
 
 
 
 
 
 вверх