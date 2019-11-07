 Украинский IT-рынок за 4 года увеличился вдвое, – исследование

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Отрасль стала одним из главных направлений по экспорту услуг в Украине - она приносит около $5 млрд в год. Согласно отчету CEE за 2019 год, сектор разработки программного обеспечения в стране вырос на 19% в 2018 году и продолжает прогрессировать.

Вот как по данным таких организаций, как World Bank, PwC и IT Ukraine, выглядит украинская IT-отрасль в цифрах:

- В Украине более 1600 компаний, который занимаются IT-услугами;

- Кадровый резерв IT-сферы в Украине - 185 000 специалистов;

- Сегодня на рынке работает более 4000 технологических компаний;

- Более 100 компаний из списка Fortune (рейтинг крупных мировых компаний по количеству выручки) - являются клиентами украинских IT-фирм;

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это третья по величине отрасль, на которую приходится 20% всего украинского экспорта услуг.

По данным компании HackerRank, Украина занимает 11 место среди 50 стран с лучшими разработчиками ПО в мире. Также она занимает шестое место в рейтинге лучших программистов TopCoder.

Ежегодный опрос украинских разработчиков ПО, проводимый порталом DOU, показывает, что Java является самым популярным языком программирования в Украине, за ним следуют - JavaScript, C #, PHP и Python.

Поскольку спрос на услуги по разработке ПО растет - как во всем мире, так и в Украине, число вакансий, связанных с технологиями, также растет. В 2018 году количество вакансий в DOU увеличилось с 3111 до 4606 в месяц.

В то же время количество компаний, предлагающих возможности трудоустройства в DOU, выросло на 38% - с 2419 до 3339. Наиболее востребованными ИТ-специалистами являются специалисты по Front-end, QA и PHP, так как эти категории составляют 31% всех вакансий.

Опросы украинских ИТ-специалистов показывают, что 67% из них живут в Киеве, Харькове и Львове.

По данным Stack Overflow, в Киеве насчитывается около 68 500 разработчиков ПО, что составляет 37% всего украинского пула ИТ-специалистов. Все крупные украинские ИТ-компании, включяя GlobalLogic, Ciklum, SoftServe, Epam, N-iX и другие, имеют крупные центры разработки в столице.

Львов является вторым по величине IT-центром в Украине. В городе работают более 20 тысяч IT-специалистов и около 317 IT-компаний, большинство из которых предоставляют услуги аутсорсинга программного обеспечения клиентам в США и Западной Европе.