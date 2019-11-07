 Цены на нефть опустились до $61,66 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 8:17 январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,08 (на 0,13%), до $61,66 за баррель. За среду контракт подешевел на $1,22 (на 1,94%), до $61,74 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI на на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,06 (на 0,11%), до $56,29 за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на $0,88 (на 1,54%), до $56,35 за баррель.

Крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре, сообщил Bloomberg со ссылкой на участников предстоящей встречи. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. При этом запасы бензина сократились на 2,83 тысячи баррелей и дистиллятов - на 622 тысячи баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизилась на 0,9% - до 454,1 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 1,9%.