 США отменили визы для граждан Польши

Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Как пояснила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, перед поездкой в США гражданам Польши нужно будет пройти регистрацию.

"Перед поездкой необходимо зайти на сайт посольства США в Польше, зарегистрироваться в электронной системе авторизации поездок (ESTA) и оплатить сбор в размере $14. В течение 24 часов вы будете зарегистрированы в системе и вам больше не понадобится виза", – уточнила посол.

Как отмечается, 11 ноября Польша празднует День Независимости.

Как сообщалось, в начале октября президент США Дональд Трамп подписал необходимые документы для включения Польши в программу безвизовых путешествий США (Visa Waiver Program).