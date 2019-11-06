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Все про:виза (106) Польша (826) США (2439) безвизовый режим (197)

 США отменили визы для граждан Польши

С 11 ноября полякам, направляющимся в США в туристических или деловых целях на срок до 90 дней, не понадобится виза.

Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Как пояснила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, перед поездкой в США гражданам Польши нужно будет пройти регистрацию.

"Перед поездкой необходимо зайти на сайт посольства США в Польше, зарегистрироваться в электронной системе авторизации поездок (ESTA) и оплатить сбор в размере $14. В течение 24 часов вы будете зарегистрированы в системе и вам больше не понадобится виза", – уточнила посол.

Как отмечается, 11 ноября Польша празднует День Независимости.

Как сообщалось, в начале октября президент США Дональд Трамп подписал необходимые документы для включения Польши в программу безвизовых путешествий США (Visa Waiver Program).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158252
 
 
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