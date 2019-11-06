 Более 26% жителей Буковины используют интернет для оплаты за газ

Только в октябре около 1,2 тыс. клиентов АО "Черновцыгаз" начали пользоваться удаленным сервисом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

В целом количество зарегистрированных потребителей газа в Черновицкой области в "Личном кабинете" составляет 60,8 тыс., что составляет 26% от общей численности бытовых потребителей газа.

Как отмечают в компании, используя "Личный кабинет" и другие онлайн-сервисы компании, клиенты экономят свое время и средства. Им не приходится ехать в Центр обслуживания клиентов и ждать в очереди. При этом потребители газа получают дистанционно целый ряд услуг.

"Пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Здесь потребитель может передать показания счетчика, узнать стоимость газа, состояние лицевого счета, заплатить за газ онлайн и распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления", – рассказал руководитель управления клиентского сервиса АО" Черновцыгаз" Дмитрий Мотовилин.

В компании отмечают, что с 2015 года количество клиентов, которые используют "Личный кабинет", постоянно растет. За 9 месяцев 2019 года в "Личном кабинете" зарегистрировались 10 тысяч буковинцев.

Только в октябре этого года около 1,2 тыс. клиентов компании начали пользоваться удаленным сервисом. При этом менеджеры Центров обслуживания оказали практическую помощь в регистрации более 200 клиентов, остальные зарегистрировались самостоятельно.

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Напомним, акционерное общество "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2018 году предприятие транспортировала около 367,5 млн кубометров природного газа.

Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.