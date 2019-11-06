 Кабмин запретил приватизацию Николаевского бронетанкового завода

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 6 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Правительство также включило Николаевский бронетанковый завод в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, как имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности Украины", - говорится в сообщении Кабмина.

Верховная Рада 2 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1054-1 "О признании таким, что утратил действие, закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

"Николаевский бронетанковый завод" на постоянной основе проводит плановые ремонты и модернизацию БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80. Кроме того, предприятие разработало ряд модификаций бронемашин, к примеру, командно-штабной машины БТР-70Ді-02 "Свитязь", которая была создана в рамках построения Единой автоматизированной системы управления Вооруженными Силами Украины и находится на вооружении украинской армии. Также завод ведет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.