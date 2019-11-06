 Lufthansa отменила больше 1000 рейсов из-за забастовки

В связи с этим немецкий авиаперевозчик разрешил клиентам, поездка которых должна была состояться 7 или 8 ноября и включала перелеты через Франкфурт или Мюнхен вне зависимости от того, отменены их рейсы или нет, бесплатно перебронировать вылеты на более позднюю дату в пределах 10 ближайших дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Пассажирам, которые должны были лететь 7 или 8 ноября внутренними рейсами, Lufthansa предложила заменить их авиабилет на железнодорожный билет Deutsche Bahn, используя опцию управления бронированием на сайте авиакомпании.

Авиаперевозчик также попросил клиентов проверять статус их рейса перед выездом в аэропорт и пообещал информировать об изменениях расписания с помощью sms-сообщений или e-mail тех пассажиров, которые оставили свои контактные данные.

В авиакомпании отметили, что забастовка не повлияет на выполнение рейсов других авиаперевозчиков, входящих в Lufthansa Group – Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, Swiss, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines.

Сейчас Lufthansa изучает, на каких маршрутах дочерних структур можно задействовать самолеты большей вместимости, чтобы предложить пассажирам альтернативные варианты путешествий.

Как сообщалось, немецкий профсоюз Ufo 4 ноября призвал все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться ко всеобщей забастовке, который состоится 7 и 8 ноября. Забастовка затронет все рейсы Lufthansa, вылет которых запланирован из немецких аэропортов.