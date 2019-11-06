 "Укртрансгаз" завершил модернизацию станции для начала импорта газа из Румынии

Как сообщает пресс-служба компании, готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС "Молдовагаз", передает БизнесЦензор.

ГИС "Гребеники" задействована в транспортировке газа через границу Украины - Молдова.

"Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Молдовы", – сказано в сообщении.

Как отмечают в "Укртрансгазе", работы осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, которая предполагает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

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Как сообщалось, в начале октября генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что Румыния подтвердила предоставление с 1 января 2020 года гарантированных мощностей по поставке газа в Украину в объеме 4,1 млн кубометров в сутки.

По словам главы компании, на данном этапе это достаточный объем, потому что в этом регионе пока еще нет значительного свободного ресурса газа.

Напомним, в мае 2018 года "Укртрансгаз" успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

"Укртрансгаз" планировал обеспечить возможность для импорта газа из Румынии в объеме 1,5 млрд кубометров в год с 1 января 2020 года.:

Трансбалканский трубопровод является перспективным альтернативным источником поступления природного газа в Украину, учитывая ввод в строй газопровода TANAP, наличие LNG-терминалов в Греции и Турции, перспективы роста добычи газа на черноморском шельфе в Румынии.

Десятилетний план развития оператора ГТС Румынии SNTGN Transgaz включает проект соединения национальной ГТС и румынских оффшорных месторождений газа с трубопроводом "Транзит-1" (один из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута).

Операторы ГТС Румынии и Украины в мае 2018 года договорились о реконструкции газоизмерительной станции "Исакча-1", что позволит улучшить точность измерения газа и обеспечит возможность двухстороннего потока газа в этой точке соединения систем.

Транспортировка газа от точки "Исакча-1 - Орловка" будет происходить по магистральным газопроводам "Раздельная-Измаил" и "Шебелинка-Днепр-Кривой Рог-Измаил".