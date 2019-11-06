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 Facebook тестирует верификацию пользователей через распознавание лиц

Социальная сеть Facebook приступила к тестам нового инструмента для борьбы с фейковыми аккаунтами.

Об этом сообщила эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам Вонг, Facebook планирует верифицировать пользователей с помощью видеороликов.

Вонг рассказала, что соцсеть предложит новым пользователям создать короткое селфи-видео, в которое могут встроить систему распознавания лиц. На видео пользователю нужно показать свое лицо с разных сторон. Файл с лицом пользователя будет удален в течение 30 дней.

Ранее Facebook представила новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека. Эта технология может менять лица людей в режиме реального времени, в отличие от других подобных программ, изменяющих внешность уже после записи или фотографирования. Facebook не планирует использовать технологию в своих продуктах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158237
 
 
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