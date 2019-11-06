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 Суд начнет рассмотрение апелляции НБУ на отмену национализации "Приватбанка"

Шестой апелляционный административный суд сформировал коллегию судей для рассмотрения апелляционной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" относительно отмены решения Окружного административного суда Киева о национализации финучреждения.

Об этом сообщили в Национального банке Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По оценкам экспертов НБУ, согласно существующей практике, в ближайшее время станет известна дата начала рассмотрения этой апелляции.

В Нацбанке отметили, что в другой судебной инстанции было принято решение приостановить до вердикта указанного выше апелляционного админсуда по делу о законности национализации рассмотрение апелляции НБУ на решение Печерского райсуда Киева от 20 апреля 2019 года о разрыве договора личной поруки экс-владельца банка Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на 9,2 млрд грн.

Как сообщалось, 17 октября Хозяйственный суд Киева остановил производство по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd о возврате акций "Приватбанка" до рассмотрения в 6-м Апелляционном административном суде жалобы НБУ на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, который по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" накануне его вывода с рынка.

Как указывали в НБУ, обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка.

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Кроме того, 18 апреля Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения Национального банка, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158232
 
 
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