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 Гончарук надеется сэкономить часть из 3,4 миллиарда на перепись населения

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что перепись населения можно провести дешевле, чем за 3,4 млрд грн, как было заложена на это в проекте госбюджета на 2020 год до первого чтения.

Об этом Гончарук заявил во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Мы пытаемся понять, можно ли получить тот же результат с тем же уровнем качества, но дешевле. Выполнив отдельные расчеты, мы увидели, что сумма, которая ранее закладывалась в 3,4 млрд грн, слишком большая - перепись можно провести значительно дешевле", - сказал Гончарук. 

Он добавил, что для оптимизации процесса проведения переписи можно подключить сотрудников "Укрпошты" и других государственных компаний.

По словам Гончарука, методологию Кабинет министров намерен обсуждать в январе, поскольку перепись населения планируется на декабрь 2020 года.

"Это релевантный месяц. Люди, как правило, дома, они приезжают с работы из-за рубежа. Поэтому времени на подготовку к переписи населения в следующем году у нас достаточно", - отметил премьер.

Гончарук также подтвердил намерения Кабмина провести так называемую цифровую перепись населения до конца текущего года.

26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Дубилет также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет намного выгоднее, чем проведение классической переписи населения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158229
 
 
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конечно можно сэкономить - кроме сотрудников Укрпочты нужно привлечь к переписи пожарников, участковых и специалистов социальных служб, также горсвет и горгаз, на крайняк домушников с карманниками - они хорошо знают свои районы! а можно сэкономить 3,4 млрд. грн. если перепесь вовсе отменить...
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В 21 веке бродить десяткам тысяч бездельникам и переписывать людей абсолютно не нужно. В ЗАГСах например можно взять эту информации абсолютно бесплатно там есть всё и о родившихся и умерших,в МИДе кто уехал на ПМЖ а кто приехал сюда и так далее по всем статистическим организациям. На всё про всё потребуется пара недель. И ВСЁ!! Выделенные почти три с половиной миллиарда гривен банально просто разворуют . По сути это воровство бюджета замаскированное за ширмой "перепись населения". И ведь за этим наверняка стоят мошенники самого высокого ранга при этом "зелёном триппере"
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