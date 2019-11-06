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 Зеленский предложил увеличить капитал "Укроборонпрома" для погашения долгов по зарплате

Президент считает приоритетным вопрос погашения задолженности по заработной плате на оборонных предприятиях, решение которого возможно через пополнение уставного капитала госконцерна "Укроборонпром".

Об этом Владимир Зеленский заявил во время рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности ГК " Укроборонпром" в Харькове, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Погашение задолженности предприятий - участников концерна "Укроборонпром" по заработной плате может быть через пополнение уставного капитала ГК "Укроборонпром", – сказал президент.

Зеленский призвал генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюс провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.

"Премьер-министр должен собрать все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов. Чтобы мы понимали, кто является заказчиком, сколько танков. Почему мы делаем продукцию для Таиланда, а для Украины не делаем? Почему у нас есть замечательные самолеты, замечательные конструкторы, а мы ничего не производим и ничего не летает?", – цитирует пресс-служба главу государства.

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Согласно сообщению, сейчас задолженность на заводах "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" и "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" составляет около 235 млн грн.

В целом по состоянию на 1 ноября задолженность имели 43 предприятия "Укроборонпрома" на общую сумму 463 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158227
 
 
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