 Резервы Нацбанка сократились второй месяц подряд

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка и операциям с управлениями международными резервами", – отмечается в сообщении.

В частности, выплаты правительства в счет обслуживания и погашения государственного и гарантированного государством долга в октябре составили $632,3 млн. Из этой суммы $475,5 млн были направлены на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, $78 – по еврооблигациям, остальные средства – по другим обязательствам.

В то же время эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства на сумму 262,1 млн евро от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

При этом операции Национального банка на межбанковском валютном рынке позволили пополнить резервы на $193,9 млн. В частности, операции по покупке валюты Национальным банком составили $424,9 млн, в том числе $274 млн – по единому курсу, а $150 млн – путем выбора лучшего курса. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни НБУ за месяц продал $231 млн по единому курсу.

Кроме того, стоимость финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) после переоценки в прошлом месяце увеличилась на $115 млн (в эквиваленте).

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"Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины составляли $21,44 млрд (в эквиваленте), уменьшившись в сентябре на $577,3 млн или на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.