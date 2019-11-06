 Таможня и СБУ запустят единую базу поручений на проведение досмотра грузов

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

База предусматривает централизованные отправки поручений от правоохранительных органов на проведение таможенного досмотра товаров и транспортных средств. Процесс будет происходить в электронном виде и поможет сосредоточить все запросы в одном месте.

"Первые поручение в онлайн-форме поступят именно от Службы безопасности Украины", ‒ подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Внедрение системы позволит отказаться от отправки правоохранителями запросов в бумажном виде до конкретного таможенного поста. По такой процедуре невозможно было отследить проведение таможенного осмотра, и соответственно увеличивалось количество злоупотреблений на местах.

Запуск централизованной отправки через электронную систему поручений минимизирует такие явления.

"Это будет действенным механизмом для уничтожения коррупционных схемах на границе", ‒ уверен Баканов.