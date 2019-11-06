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 Таможня и СБУ запустят единую базу поручений на досмотр грузов

Служба безопасности Украины совместно с таможней запускают единую электронную базу поручений на проведение таможенного осмотра.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

База предусматривает централизованные отправки поручений от правоохранительных органов на проведение таможенного досмотра товаров и транспортных средств. Процесс будет происходить в электронном виде и поможет сосредоточить все запросы в одном месте.

"Первые поручение в онлайн-форме поступят именно от Службы безопасности Украины", ‒ подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Внедрение системы позволит отказаться от отправки правоохранителями запросов в бумажном виде до конкретного таможенного поста. По такой процедуре невозможно было отследить проведение таможенного осмотра, и соответственно увеличивалось количество злоупотреблений на местах.

Запуск централизованной отправки через электронную систему поручений минимизирует такие явления.

"Это будет действенным механизмом для уничтожения коррупционных схемах на границе", ‒ уверен Баканов.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 2 октября утвердил пилотный проект по цифровизации процесса направления силовыми ведомствами поручений о проведении таможенных досмотров товаров и транспорта.

В частности, силовые ведомства (СБУ, ГБР, МВД и т.д.) смогут присылать таможенникам так называемые ориентировки, которые обязывают их досматривать грузы "подозрительных" компаний исключительно в электронной форме.

Ожидается, что такое нововведение поможет снизить количество таких запросов и ввести их централизованный анализ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158223
 
 
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