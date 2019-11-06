 Зеленский поручил продлить сроки поставки 45 новых БТР для армии на год

Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, президент ознакомился с ходом выполнения государственного заказа на 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", которые должны были изготовить еще в июне этого года.

В ходе визита президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.

"Состояние предприятий "Укроборонпрома" – ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны и Государственным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", заключенного во исполнение постановления Кабинета министров от 14 июля 2016 года в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", – сказал Зеленский в ходе рабочего совещания.

Ожидается, что решение позволит в ближайшее время закончить изготовление первых 12 БРТ. Остальные машины должны быть готовы до конца августа 2020 года.

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Как сообщалось, в августе госконцерн "Укроборонпром" заявил, что Министерство обороны прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники и производства БТР-4 на Харьковском конструкторском бюро имени А. Морозова.

В свою очередь в Минобороны заявили, что ежегодно с 2014 года планировали средства в государственном оборонном заказе на закупку бронетехники производства ХКБМ и осуществляют закупку бронетранспортеров БТР-4Е и машин на их базе, однако предприятие постоянно срывало сроки поставок продукции, что приводило к уплате штрафных санкций.

"Последний такой контракт, заключенный в 2017 году на поставку бронетранспортеров БТР-4Е, вообще был расторгнут с целью недопущения банкротства предприятия по причине несостоятельности ГП "ХКБМ" изготовить технику в полном объеме (продукция была поставлена частично, что привело к невыполнению планов в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины необходимыми современными образцами бронетехники)", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны заявляли, что госконцерн "Укроборонпром" и ГП "ХКБМ" требут от министерства отказаться от взыскания с ХКБМ штрафных санкций за невыполнение условий контракта вопреки условиям контракта и законодательству, а также переноса сроков поставки бронетранспортеров почти на год.