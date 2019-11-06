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Все про:Зеленский (433) Кабмин (3576) Укроборонпром (447) БТР (13)

 Зеленский поручил продлить сроки поставки 45 новых БТР для армии на год

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о продлении контракта на изготовление 45 штук новых БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова" (ХКБМ), которое входит в госконцерн "Укроборонпром".

Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, президент ознакомился с ходом выполнения государственного заказа на 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", которые должны были изготовить еще в июне этого года.

В ходе визита президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.

"Состояние предприятий "Укроборонпрома" – ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны и Государственным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", заключенного во исполнение постановления Кабинета министров от 14 июля 2016 года в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", – сказал Зеленский в ходе рабочего совещания.

Ожидается, что решение позволит в ближайшее время закончить изготовление первых 12 БРТ. Остальные машины должны быть готовы до конца августа 2020 года.

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Как сообщалось, в августе госконцерн "Укроборонпром" заявил, что Министерство обороны прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники и производства БТР-4 на Харьковском конструкторском бюро имени А. Морозова.

В свою очередь в Минобороны заявили, что ежегодно с 2014 года планировали средства в государственном оборонном заказе на закупку бронетехники производства ХКБМ и осуществляют закупку бронетранспортеров БТР-4Е и машин на их базе, однако предприятие постоянно срывало сроки поставок продукции, что приводило к уплате штрафных санкций.

"Последний такой контракт, заключенный в 2017 году на поставку бронетранспортеров БТР-4Е, вообще был расторгнут с целью недопущения банкротства предприятия по причине несостоятельности ГП "ХКБМ" изготовить технику в полном объеме (продукция была поставлена частично, что привело к невыполнению планов в обеспечении подразделений Вооруженных сил Украины необходимыми современными образцами бронетехники)", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Минобороны заявляли, что госконцерн "Укроборонпром" и ГП "ХКБМ" требут от министерства отказаться от взыскания с ХКБМ штрафных санкций за невыполнение условий контракта вопреки условиям контракта и законодательству, а также переноса сроков поставки бронетранспортеров почти на год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158221
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
превратили предприятие в кустарную контору по клепке единичных образцов... пеняют на финансирование минобороны... плюс еще развивать экспортный потенциал с ним оздоровлять финансы и давать достойные з\п для работников не пробовали??? или только для директората привилегии и заоблачные з\п с премиальными...? если так - это прямой путь к банкротству и на металлолом... - диверсия или саботаж? в условиях войны - по закону военного времени!!!!!!!!!
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