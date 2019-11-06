 ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Украины

Об этом свидетельствует прогноз банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020 году", – указывается в обзоре банка.

Украинская экономика остается стойкой к политическим факторам, но темпы роста все еще скромные, отмечает ЕБРР.

При этом ЕБРР подчеркивает решающее значение для макроэкономической стабильности заключения соглашение о новой программе МВФ, поскольку в 2020-2021 годах Украину ожидают крупные выплаты по государственному долгу.

Как сообщалось, Минэкономики в обновленном макроэкономическом прогнозе улучшил ожидания роста экономики в 2019 году с 2,8% до 3,5%, в 2020 году – с 3,3% до 3,7%.