 В Google News добавили поддержку двух языков

Об этом говорится в блоге Google, передает БизнесЦензор со ссылкой на TJournal.

После обновления приложения News пользователи смогут добавить в настройки второй язык и переключаться между новостями на разных языках. По задумке компании, это поможет людям, которые только переехали в другую страну и хотят читать новости с родины, а также тем, кто живет на территориях, где говорят на нескольких языках.

В новой версии пользователи также могут читать новости на разных языках в одно и то же время - заметки будут формироваться в единую ленту. В Google пояснили, что обновление не затронет настройки персонализации, а новости на другом языке будут соответствовать интересам пользователей.

Пока поддержка билингвов появилась только в мобильной версии. В настольной версии сервис все еще позволяет выбрать только один язык. Новая функция заработала для пользователей из 141 страны и поддерживает 41 язык на iOS и Android.