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 В Google News добавили поддержку двух языков

Google добавила в приложение агрегатора News поддержку двух языков вместо одного. Так компания хочет охватить 60% мировой аудитории, которая говорит и читает на двух или более языках.

Об этом говорится в блоге Google, передает БизнесЦензор со ссылкой на TJournal.

После обновления приложения News пользователи смогут добавить в настройки второй язык и переключаться между новостями на разных языках. По задумке компании, это поможет людям, которые только переехали в другую страну и хотят читать новости с родины, а также тем, кто живет на территориях, где говорят на нескольких языках.

В новой версии пользователи также могут читать новости на разных языках в одно и то же время - заметки будут формироваться в единую ленту. В Google пояснили, что обновление не затронет настройки персонализации, а новости на другом языке будут соответствовать интересам пользователей.

Пока поддержка билингвов появилась только в мобильной версии. В настольной версии сервис все еще позволяет выбрать только один язык. Новая функция заработала для пользователей из 141 страны и поддерживает 41 язык на iOS и Android.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158212
 
 
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