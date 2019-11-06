 "Метинвест" планирует занять 5% мирового рынка горячекатаных рулонов

Об этом сообщил директор по продажам "Метинвеста" Дмитрий Николаенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на UaProm.

По словам Николаенко, новое оборудование цеха позволяет нарастить выпуск горячекатаного рулона предприятиями группы с 3,4-3,5 млн тонн до 4,2 млн тонн.

Топ-менеджер отметил, что ранее доля "Метинвеста" составляла около 5%, однако объемы продаж выпускаемых группой горячекатаных рулонов сократились в связи с закрытием мартеновских печей и других изменениях в производственном процессе.

"Теперь после реконструкции прокатного стана на заводе им. Ильича мы хотим восстановить долю "Метинвеста" на рынке горячекатаных рулонов. Мы планируем достигнуть 4,5% от общего объема мировых продаж г/к рулонов", – сказал Николаенко.

По его словам, г/к рулон продолжает оставаться очень востребованным товаром на мировых рынках: спрос на него не снижается, несмотря на падение закупок по другим видам проката.

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Как сообщалось, 5 ноября "Метинвест" запустил модернизированный листопрокатный цех "1700" на МММКИ. Общие инвестиции в проект составили порядка $110 млн.

Проведенная реконструкция позволяет расширить характеристики и улучшить качество производимых на заводе горячекатаных рулонов. В частности, толщина готового листа будет составлять от 1,2 до 8 мм, а вес рулона до 25 тыс. тонн. Кроме того, после модернизации ЛПЦ плановая мощность производства выросла до 2,5 млн тонн г/к рулонов в год.