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 "Укрэнерго" начало ограничивать импорт электроэнергии, – Герус

НЭК "Укрэнерго", осуществляющая централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны, 6 ноября начала ограничение импорта электрической энергии.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня диспетчеры "Укрэнерго" начали ограничение импортной электроэнергии, в которой нет технической потребности, в частности из-за низкого спроса/теплой погоды", – написал Герус.

Он отметил, что 6 ноября – это первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние – на складах ТЭС 1,99 млн тонн или 101,7% от прошлогодних. В начале сентября было 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщалось, 5 ноября диспетчеры "Укрэнерго" из-за аномально теплого ноября вводили ограничения для Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК") с 3:44 до 4:00 и с 5:25 до 6:00 утра вторника. Первый раз суммарная величина ограничения составила 300 МВт, во второй – 395 МВт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158204
 
 
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