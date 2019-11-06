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 В проект госбюджета заложили 1,2 миллиарда на Бюро финансовых расследований

Доработанный ко второму чтению проект государственного бюджет на 2020 год предусматривает 1,2 млрд грн на создание Бюро финансовых расследований.

Об этом свидетельствуют материалы законопроекта "О государственном бюджете на 2020 год" на сайте парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На финансирование разработки и реализации государственных инвестиционных проектов предлагается выделить 1,84 млрд грн, в частности, в сфере здравоохранения – 772,5 млн грн, транспортной инфраструктуры – 390 млн грн, охраны окружающей среды – 190 млн грн, образования – 180 млн грн.

Помимо этого, проект госбюджета предусматривает финансирование Агентства по управлению государственным долгом – 52,76 млн грн.

Что касается реформирования Государственной фискальной службы, проект госбюджета на следующий год предлагает выделить 473 млн грн на ее реорганизацию, а также 8,6 млрд грн на Государственную налоговую и 4,13 млрд грн на Гостаможенную службы.

В целом доходы проекта госбюджета на 2020 год предусмотрено в размере 1,84 трлн грн, что по сравнению с проектом госбюджета к первому чтению на 14,18 млрд грн больше. В том числе доходы общего фонда предлагается предусмотреть в 965,9 млрд грн, что на 11,9 млрд грн больше по сравнению с вариантом госбюджета к первому чтению.

Расходы проекта госбюджета предлагается определить в 1,18 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,053 трлн грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается установить в размере 94,275 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда – 72,365 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158190
 
 
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