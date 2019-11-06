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 Энергетика, Транспорт
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Все про:Коломойский (943) тендер (1267) Укрзализныця (2476) Укртатнафта (142) дизтопливо (543)

 "Укртатнафта" Коломойского выиграла первый за 10 лет тендер "Укрзализныци"

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 4 ноября по результатам тендера заключил соглашение с компанией "Укртатнафта" о поставках дизельного топлива до конца года на 238,59 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 10 тыс. тонн топлива стандарта "Евро 5" по 23 859 грн за тонну.

При этом цена дизтоплива привязана по формуле к курсам валют в день разнарядки и мировым котировкам Platts за десять котировочных дней перед днем ​​разнарядки.

По данным отраслевого издания enkorr, расчетная цена для железной дороги впервые ниже средней цены дизеля на оптовом рынке, которая в день аукциона 17 октября составляла 24 880 грн за тонну.

Согласно спецификации, производителем топлива будет сама "Укртатнафта" или нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, Литвы, Греции, Италии, Туркменистана, Индии, Турции, Израиля, Венгрии.

Гарантийный срок хранения составляет год с даты изготовления не ранее мая.

Также предусмотрено обеспечение исполнения договоров в размере 5% от их стоимости.

Цена сделки на 6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 254,81 млн грн.

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Как отмечает издание, "Укртатнафта" Игоря Коломойского выиграла дизельный тендер "Укрзализныци" впервые за последние десять лет.

В августе-сентябре 2019 года ООО "Оил-Трейд 2018", которое использовало один номер телефона с ООО "Альянс Эволюшн" с орбиты Коломойского, получило таких подрядов на 750,47 млн грн.

Перед тем последний раз фирмы из группы Коломойского получали настолько большие государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. Что касается конкретно "Укрзализныци", то ранее "приватовцы" поставляли ей топливо раз еще во время премьерства Юлии Тимошенко.

Конкурентами "Укртатнафты" на торгах были ООО "Торум" из группы Грановского-Адамовского, ООО "Альянс Энерго Трейд" Романа Адамова, ООО "Торговый дом "Сокар Украина" Государственной нефтяной компании Азербайджана, ЧП "ОККО Контракт" Виталия Антонова и ООО "Анвитрейд", которое связано с окружением Виктора Медведчука - нардепа и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!", кума президента России Владимира Путина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158189
 
 
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 Топ комментарии
 
Нет договорняков. Нет коррупции. Конец эпохи бедности.
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Беня теперь все выигрывает в Украине.
В Лондоне у него не такой фарт.
В чем же причина такой локализации успеха?
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Не совсем понимаю что вам не нравится, если "По данным отраслевого издания enkorr, расчетная цена для железной дороги впервые ниже средней цены дизеля на оптовом рынке Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158189" Надо платить выше рыночной? Иначе зрада?
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Нет договорняков. Нет коррупции. Конец эпохи бедности.
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Беня теперь все выигрывает в Украине.
В Лондоне у него не такой фарт.
В чем же причина такой локализации успеха?
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прошла эпоха потроха, народ не прожил, а просуществовал пять лет. пройдет и эпоха бени, но кто вернет Народу пропавшие еще пять лет.
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Все справедливо, дураки не должны хорошо жить...
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А ему то что? У него все хорошо, он умный в отличии...
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слово ТОЖЕ пишется слитно. до тех пор, пока не поймешь, будешь жить так, как заслуживаешь!
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"Укртатнафта" Коломойского

...а Кобзон был депутатом от Бурятии...
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"Укртатнафта" Коломойского выиграла первый за 10 лет тендер "Укрзализныци" - ещё бы. Иметь своего собственного президента и чтобы не выиграть, это было бы смешно.
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