 Власти Киева ограничили въезд грузовиков по Житомирской трассе

Об этом на брифинге сообщили представители киевской власти, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин отметил, что решение об ограничении въезда в Киев грузовых автомобилей с 07:00 до 20:00 было принято Киевсоветом еще в 2013 году, но власти Киева начали его выполнять только в этом году.

"Решение предусматривает ограничение доступа к городу с 7:00 до 20:00, но мы понимаем, что это много времени и поначалу мы будем ограничивать только в час пик с 7:00 до 10:00 и с 16:00 или 17:00 до 20:00. Мы начинаем работать в направлении Житомира, потом по результатам мы выберем следующее направление, скорее всего, это будет Одесса", - сказал Рахматуллин.

Он отметил, что ограничения касаются грузовиков весом свыше 4,5 тонн, они могут использовать логистические центры, перегружаться на небольшие грузовые автомобили и въезжать в город.

Начальник управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля отметил, что ежедневно в Киев въезжает 50 тыс. фур.

В часы пик, когда будет ограничен въезд в город, фуры будут парковаться на подъездах к Киеву.

Зозуля отметил, что ограничение въезда для грузовиков уже работает на бориспольской трассе, и это уменьшило пробки на дороге.