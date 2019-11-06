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 На реставрацию обсерватории на горе Пип Иван направят 44 миллиона

Государственное высшее учебное заведение "Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника" объявило тендер на реставрацию здания обсерватории на горе Пип Иван в Ивано-Франковской области ожидаемой стоимостью 43,46 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Планируется заказать работы по реставрации здания обсерватории на срок до конца 2021 года. Договор предусматривает возможность аванса для закупки материалов в размере до 30% суммы договора.

Аукцион назначен на 22 ноября.

Напомним, обсерваторию на горе Пип Иван высотой 2020,5 м построили в 1938 году. Во времена Второй мировой войны здание обсерватории было заброшено и частично восстановлено для туристических нужд уже в XXI веке.

Так, с 2017 года на постоянной основе здесь круглосуточно функционирует поисково-спасательное отделение Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области.

Проект создания Международного научного центра "Обсерватория" реализуется совместными силами Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника и Студиями восточноевропейских Исследований Варшавского Университета.

22 февраля 2019 года было подписано Грантовое соглашение между Прикарпатским национальным университетом имени Стефаника и Министерством инвестиций и развития Республики Польша по проекту "Адаптация бывшей обсерватории на горе Поп Иван для нужд высокогорного спасательного центра" в рамках программы ЕС трансграничного сотрудничества Польша- Беларусь-Украина (PL-BU-UA) 2014-2020. Сумма гранта составляет 1 млн 53 тыс. евро. Проект рассчитан в два года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158178
 
 
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