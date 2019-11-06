 Аэропорт "Киев" в октябре снизил пассажиропоток на 13%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статистику аэропорта, передает БизнесЦензор.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах за 10 месяцев, составило 2,180 млн, на внутренних – 53,9 тыс.

Количество рейсов за январь-октябрь 2019 года составило 23,536 тыс. на прилет/вылет, что на 9,2% меньше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 19,768 тыс., внутренних – 3,768 тыс.

Наиболее популярные международные направления за указанный период – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эш-Шейх (Египет), Рим (Италия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Анкара (Турция); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

Кроме того, сообщается, что в октябре 2019 года аэропорт обслужил 224,1 тыс. пассажиров, что на 13% меньше, чем в октябре 2018 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 220,5 тыс., внутренних – 3,6 тыс.

При этом количество рейсов в октябре составило 2,272 тыс. на прилет/вылет, что на 16,5% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных – 1,933 тыс., внутренних – 339.

Наиболее популярные международные направления в октябре – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Рим (Италия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Будапешт (Венгрия), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние – Одесса, Львов, Запорожье.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского со 2 до 12 сентября 2019 года был закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2 место в Украине. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 29 тыс. кв м. Отдельный терминал "В" для бизнес-авиации входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).