 Кабин заложил в бюджет курс гривни 27,5 грн/$ на конец 2020 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Расчеты сделаны с использованием прогнозного курса на конец года 27,5 грн/$", – говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз роста ВВП Украины на 2020 год до 3,7%, тогда как внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%.

Согласно базовому сценарию, на котором построен проект госбюджет ана 2020 год, среднегодовой обменный курс национальной валюты ожидается на уровне 27 грн/$ в 2020 году, 27,2 грн/$ – в 2021 году, 27,5 грн/$ – в 2022 году.