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 Минфин планирует привлекать внешние заимствования в 2020 году под 8%

Проект государственного бюджета на 2020 год, подготовленный правительством ко второму чтению, предполагает средневзвешенную ставку внешних заимствований около 8%, внутренних – около 14,6%.

Об этом говорится в пояснительной записке к обновленному проекту документа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 14,6% годовых, для внешних долговых инструментов – около 8% годовых. Вместе с тем, условия государственных заимствований могут изменяться в зависимости от влияния политических, экономических и геополитических факторов", – указано в документе.

Финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет госзаимстований должно составить 342,5 млрд грн, в том числе 111,37 млрд грн внешних заимствований.

"Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5% общего объема поступлений, а внутренние – 67,5%", – отмечается в пояснительной записке.

Спецфонд госбюджета в 2020 году привлечет за счет средств от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций 22,66 млрд грн, предполагается в проекте госбюджета.

Объем погашений госдолга в 2020 году оценивается в сумме 282,13 млрд грн, в том числе по внешнему долгу – 120,27 млрд грн. Проект госбюджета также предусматривает 141,47 млрд грн на обслуживание госдолга в 2020 году.

"В 2020 году предусмотрены платежи на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным по госгарантии, в сумме 1,66 млрд грн", – указано в пояснительной записке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158153
 
 
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