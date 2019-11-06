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 Превышение скорости стало основной причиной роста смертности на дорогах, – Нацполиция

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в январе-сентябре 2019 года, в которых пострадали или погибли люди, стало превышение безопасной скорости движения.

Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) со ссылкой на данные Национальной полиции за первые 9 месяцев 2019 года, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной информации, в январе-сентябре было зафиксировано 4,1 тыс. таких нарушений, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года, в их результате погибли 474 человека, травмы получили 5 383.

Также на 19,9% выросло количество ДТП, причиной которых стало нарушение правил маневрирования, в их результате погибли 155 человек, 3 282 – травмировано.

Количество случаев управления транспортным средством в нетрезвом состоянии за указанный период выросло на 28,3%, что привело к гибели 72 человек, 1 232 – получили травмы.

В целом за первые 9 месяцев 2019 года период произошло почти 114,8 тыс. ДТП, что на 6,2% больше, чем за девять месяцев 2018 года.

В 18,4 тыс. ДТП пострадали люди (+ 6,5%). В этих авариях погибло почти 2,4 тыс. чел. (+ 4,5%), травмировано около 23,5 тыс. (+ 4,8%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158148
 
 
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