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 Регуляторная политика
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Все про:Кабмин (3576) Минфин (1232) налоги (978)

 Кабмин поддержал законопроект о едином юрлице для налоговых органов

Кабинет министров Украины на заседании 6 ноября поддержал законопроект о едином юридическом лице для налоговых органов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов в Facebook, передает БизнесЦензор.

Законопроект должен решить один из ключевых вопросов, необходимых для реформирования налоговых органов, а именно – внедрение эффективной организационной структуры в них, построенной по функциональному принципу.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, законы Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "о государственной службе", в соответствии с которыми:

  • уточняется перечень органов власти, которые будут иметь статус контролирующего органа, устанавливается четкое разграничение их функции в сфере администрирования налогов и сборов;
  • налоговую инспекцию как структурных подразделений терорганов (обособленных подразделений) Госналоговой службы;
  • детализируются положения о делегировании полномочий на выполнение функций, предусмотренных Налоговым кодексом, законодательством по вопросам уплаты ЕСВ, в руководящей вертикали ГНС;
  • вносятся уточнения относительно: уровней контролирующих органов для возможности административного обжалования решений таких органов налогоплательщиками; особенностей учета крупных налогоплательщиков в тероргане (обособленном подразделении) ГНС, осуществляющего сопровождение крупных налогоплательщиков, или его структурных подразделениях;
  • терминологии Кодекса относительно названий органов власти, реализующих налоговую и таможенную политику;
  • определены особенности оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНС и Гостаможслужбы и их терорганов.

Проект закона является взаимосвязанным с проектом закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", которым вводится новый формат деятельности ГНС и Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158144
 
 
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