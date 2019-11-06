 Глава "Газпрома" назвал условием транзита отказ Украины от взыскания $10 миллиардов

Об этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в ходе рабочей встречи с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу российской компании.

"До заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый – урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной. Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон", – сказано в сообщении "Газпрома".

В сообщении отмечается, что речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа "и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране".

Кроме того, вторым условием для обсуждения будущего транзита газа через Украину Миллер назвал "готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года".

В отношении прямых закупок и их объема Миллер заявил, что решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной.

Российский газовый концерн также напомнил, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

"Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, на минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что украинская компания ожидает встречных предложений от российской стороны после предложения "обнулить взаимные претензии", включая обязательство "Газпрома" выплатить украинской компании $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года оштрафовал ПАО "Газпром" на 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины.

Попытки "Газпрома" оспорить это решение в судах Украины оказались безуспешными. В апреле 2017 года АМКУ направил в департамент государственной исполнительной службы Минюста требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн (штраф + 100% пени), что составляет около $7 млрд по текущему курсу.