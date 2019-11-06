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Все про:Крым (728) Россия (4194) Мининфраструктуры (719) карта (113) Криклий (26)

 В ЕС начали изымать российские морские карты с оккупированным Крымом, – Криклий

Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) начали изымать морские электронные навигационные карты (ЭНК), которые Россия распространяла на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262", – сообщил министр.

В частности, руководитель Гидрографической службы Соединенного Королевства Великобритании Тим Лоув в своем письме отметил, что Соединенное Королевство и Европейский Союз не признают незаконной аннексии Крыма Россией.

"Мы благодарны международному сообществу за поддержку Украины. Аннексия Крыма, незаконное строительство и эксплуатация моста в Керченском проливе – эти действия Российской Федерации не только нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, но и создают угрозы в обеспечении безопасности судоходства в Азовском и Черном морях", –подчеркнул глава Мининфраструктуры.

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Как сообщалось, ранее государственное учреждение "Госгидрография" заявило, что Российская Федерация незаконно производит морские навигационные карты на территорию Украины и продает их через компании Великобритании и Норвегии.

В этой связи делегация Украины 13 июня на 21 заседании Гидрографической комиссии по Средиземному и Черному морям в Кадисе (Испания) выразила протест против таких действий Российской Федерации и требовала прекратить нарушение норм международного права.

Также Госгидрография обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, Международной гидрографической организации и соответствующие органы с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинские воды из международного оборота.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158133
 
 
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Я завжди казав, що в цій війну з кацапською ордою, нам не можна в повній мірі надіятись на ЕС. Допомогти нам можуть тільки Англія та Штати.
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