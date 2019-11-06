[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.58 27.16
 Металлургия
  170  0
Все про:Метинвест (296) Новости компаний (1116)

 "Метинвест" озвучил планы инвестиций в ММК Ильича и "Азовсталь"

Группа "Метинвест" планирует закончить комплексную модернизацию производства на Мариупольском металлургическом комбинате им Ильича.

Об этом со ссылкой на uaprom сообщает БизнесЦензор.

Как отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков, на ММКИ готовится реконструкция стана холодной прокатки и оцинковки.

"У нас достаточно серьезная дальнейшая программа развития комбината. Следующим этапом у нас стан холодной прокатки вместе с травильным отделением и оцинковка, которую мы тоже планируем довести до лучших мировых стандартов", - отметил Рыженков.

По его словам, группа также планирует завершить модернизацию доменной печи №6 на "Азовстали". "Она уже вошла в период реконструкции, она будет продолжаться в ближайшие несколько лет", - сказал Рыженков.

На этапе проектирования находится проект по строительству кислородного цеха на комбинате "Запорожсталь", отметил гендиректор "Метинвеста".

Группа также планирует завершить строительство циклично-поточной технологии и начать проектирование флотации на Северном ГОКе. Планируется начать работы по строительству циклично-поточной технологии и на Ингулецком ГОКе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158130
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМеталлургия
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
журналистика Зеленский Кабмин Киев Милованов Тимофей правоохранительные органы Россия США Труба
 
 
 
 
 
 вверх