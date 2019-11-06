 "Метинвест" озвучил планы инвестиций в ММК Ильича и "Азовсталь"

Об этом со ссылкой на uaprom сообщает БизнесЦензор.

Как отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков, на ММКИ готовится реконструкция стана холодной прокатки и оцинковки.

"У нас достаточно серьезная дальнейшая программа развития комбината. Следующим этапом у нас стан холодной прокатки вместе с травильным отделением и оцинковка, которую мы тоже планируем довести до лучших мировых стандартов", - отметил Рыженков.

По его словам, группа также планирует завершить модернизацию доменной печи №6 на "Азовстали". "Она уже вошла в период реконструкции, она будет продолжаться в ближайшие несколько лет", - сказал Рыженков.

На этапе проектирования находится проект по строительству кислородного цеха на комбинате "Запорожсталь", отметил гендиректор "Метинвеста".

Группа также планирует завершить строительство циклично-поточной технологии и начать проектирование флотации на Северном ГОКе. Планируется начать работы по строительству циклично-поточной технологии и на Ингулецком ГОКе.