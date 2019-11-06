 Кабмин заложил в госбюджет 1 миллиард на ремонт взлетной полосы в аэропорту Коломойского

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует доработанный проект закона "О государственном бюджете на 2020 год" к рассмотрению во втором чтении.

Таким образом, правительство учло предложение, внесенные рядом народных депутатов от фракции "Слуга народа", часть из которых ранее были соратиниками Игоря Коломойского по партии "Укроп".

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год", выделив 200 млн грн по предложению народных депутатов на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту "Днепропетровск".

Президент Владимир Зеленский обещал содействовать проведению реконструкции аэропорта в Днепре.

Напомним, Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа", которое управляет аэропортом Днепра, ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Сейчас продолжаются судебные процессы, в которых Фонд госимущества требует расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" фирме "Галтера" от 28 августа 2009 года.

По оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2 841 м.