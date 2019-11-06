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 Пункт пропуска "Каланчак" на админгранице с Крымом закроют на неделю

Контрольный пункт "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом приостановит работу с 8:00 7 ноября по 15 ноября.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает БизнесЦензор.

"Приостановление оформления граждан на этом КПВВ состоится для проведения представителями "Укрзализныци" строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, с предложением приостановить работу пункта пропуска обратилось руководство регионального филиала "Одесская железная дорога".

Государственная пограничная служба сообщает, что пропускные функции в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают осуществляться в штатном режиме.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал, что строительство сооружений на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом завершится раньше запланированного срока. С целью ускорения работ функция заказчика этого объекта була передана "Укрзализныце".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158113
 
 
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