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 Кабмин назначил нового главу порта "Черноморск", – депутат

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" Александра Николаевича Попова.

Об этом в Телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

Попов был и. о. начальника Администрации Николаевского морского порта.

Порт "Черноморск" - один из крупнейших на Черном море. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

"Черноморск" в январе-сентябре 2019 года увеличил перевалку грузов на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18,809 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158110
 
 
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