 Кабмин назначил нового главу Государственной службы геологии и недр (обновлено)

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

Назначение Опимаха на брифинге днем в среду подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Главным вызовом там является наведение порядка и преодоление коррупции. Там необходимо вычистить очень большое количество людей, которые работали не на государство, а на отдельные частные интересы. Также стоит задача провести инвентаризацию тех интересных активов, которые есть еще в собственности государства", – рассказал Гончарук.

"Мы считаем, что на этот большой кусок работы ми подобрали правильного менеджера", – добавил премьер, анонсировав представление нового главы Госгеонедр в ближайшие дни.

30 октября стало известно, что Опимах стал победителем конкурса на замещение должности руководителя Госгеонедра.

До конца сентября Госгеонедра возглавлял Олег Кирилюк, выходец из Винницы, работавший ранее с Максимом Мартынюком, и.о. министра агрополитики, близким к Владимиру Гройсману.

Роман Опимах работает исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

В нее входят 8 компаний. Среди них "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова, Burisma Николая Злочевского, "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника, Geo-Aliance Виктора Пинчука и Vitol, Smart Energy Вадима Новинского.

Основной функцией Госгеонедра является распределение специальных разрешений на разработку недр и добычу полезных ископаемых.