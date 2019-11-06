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 Кабмин выделил 500 миллионов на закупку новых автомобилей для полиции (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 6 ноября, принял проект постановления, согласно которому Национальная полиция закупит в следующие 3 года 822 автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Национальная полиция закупит в следующие три года 822 автомобиля", – сообщает Гончаренко.

Согласно проекту постановления Кабмина автопарк Нацполиции пополнится на 822 машины – 409 седанов и 413 кроссоверов-универсал.

"На это будет потрачено 499,37 млн грн. Закупка авто будет проходить на протяжении 2020-2023 годов", – уточнил нардеп.

Позднее в среду принятие соответствующего решения подтвердили в пресс-службе правительства.

"Решение правительства позволит уже в 2020 году повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах. Проект охватит почти 30 тысяч маленьких городов Украины, где проживает около 2,8 млн граждан, и предусматривает в 2020 году еще 3 200 офицеров общины для работы в ОТГ", – сообщили в пресс-службе Кабмина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158102
 
 
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