 Кабмин выделил 500 миллионов на закупку новых автомобилей для полиции (обновлено)

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Национальная полиция закупит в следующие три года 822 автомобиля", – сообщает Гончаренко.

Согласно проекту постановления Кабмина автопарк Нацполиции пополнится на 822 машины – 409 седанов и 413 кроссоверов-универсал.

"На это будет потрачено 499,37 млн грн. Закупка авто будет проходить на протяжении 2020-2023 годов", – уточнил нардеп.

Позднее в среду принятие соответствующего решения подтвердили в пресс-службе правительства.

"Решение правительства позволит уже в 2020 году повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах. Проект охватит почти 30 тысяч маленьких городов Украины, где проживает около 2,8 млн граждан, и предусматривает в 2020 году еще 3 200 офицеров общины для работы в ОТГ", – сообщили в пресс-службе Кабмина.