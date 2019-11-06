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 Кабмин одобрил кредит на 450 миллионов евро на ремонт трассы Киев-Одесса (обновлено)

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил привлечение 450 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие трансъевропейской транспортной сети.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Проект Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС, которая объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. километров скоростных железных дорог", – сообщил Гончаренко.

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, средства кредита будут направлены на строительство обхода Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

Кредит на сумму до 450 млн евро будет выделен Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") несколькими траншами.

В частности, первый транш в размере 100 млн евро будет предоставлен для финансирования капитального ремонта участка дороги М-05 Киев - Одесса в Черкасской области.

Второй транш в размере 80 млн евро выделят для финансирования строительства северной части объездной дороги города Львова.

Третий транш в размере 270 млн евро будет направлен на финансирование капитального ремонта участка автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кредит предоставляется сроком на 15 лет, включая 4-летнюю льготу (начало действия кредитного соглашения – 2021 год, конечный срок возврата кредита – 2035 год). Выплаты по кредиту – каждые полгода погашения. База и маржа процентных ставок: 6 мес. EURIBOR + 100 bps.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158101
 
 
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нужно строить бетонные дороги, которые 30 лет не нужно ремонтировать и нету на них ямок!
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Тем более что бетонная дорога стоит ненамного дороже. Есть такая дорога Е373 по которой я лет 7 езжу на дачу и удивляюсь -почему на ней нет ям,выбоиин и КОЛЕЙНОСТИ-ведь по ней едут грузовики и лесовозы в Польшу. Только недавно узнал что асфальт там положен на бетонное основание и такая дорога практически вечная(мин 10 и до 20 лет)! Но в Украине это не выгодно-строить дороги котоые не нужно ремонтировать каждые 3 года и отмывать на этом деньги
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