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 Кабмин одобрил кредит на 450 миллионов евро для развития трансъевропейской транспортной сети

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил привлечение 450 млн евро кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на развитие трансъевропейской транспортной сети.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Проект Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС, которая объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. километров скоростных железных дорог", - уточнил Гончаренко.

Кредит будет привлечен у Европейского банка реконструкции и развития. Деньги будут переданы Украинскому агентству автомобильных дорог (Укравтодор).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158101
 
 
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