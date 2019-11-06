 Кабмин одобрил кредит на 450 миллионов евро для развития трансъевропейской транспортной сети

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Проект Трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС, которая объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. километров скоростных железных дорог", - уточнил Гончаренко.

Кредит будет привлечен у Европейского банка реконструкции и развития. Деньги будут переданы Украинскому агентству автомобильных дорог (Укравтодор).