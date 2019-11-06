 Кабмин назначил замминистра юстиции и главу Нацагентства по вопросам госслужбы

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

По словам депутата, замминистра в Министерстве юстиции назначен Виталий Валентинович Василик. Главой Нацагентства по вопросам государственной службы стал Александр Евгеньевич Стародубцев.

Назначение Александра Стародубцева на брифинге днем в среду подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

Стародубцев в 2015-2017 годах возглавлял департамент регулирования публичных закупок Минэкономразвития, является одним из создателей системы Prozorro.