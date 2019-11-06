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 Кабмин назначил замминистра юстиции и главу Нацагентства по вопросам госслужбы

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил нового заместителя министра юстиции и главу Национального агентства по вопросам государственной службы.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

По словам депутата, замминистра в Министерстве юстиции назначен Виталий Валентинович Василик. Главой Нацагентства по вопросам государственной службы стал Александр Евгеньевич Стародубцев.

Назначение Александра Стародубцева на брифинге днем в среду подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

Стародубцев в 2015-2017 годах возглавлял департамент регулирования публичных закупок Минэкономразвития, является одним из создателей системы Prozorro.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158100
 
 
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