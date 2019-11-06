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 Прокурор огласил обвинительный акт против мэра Одессы Труханова

Прокурор огласил обвинительный акт в суде по делу в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

Судебное заседание прошло по делу об обвинении Труханова в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

На заседание прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами. Кроме того, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее заседание по делу Труханова назначено на 10:00 22 ноября 2019.

Как сообщал БизнесЦензор, 13 июня прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Труханову копии обвинительного акта и реестр материалов досудебного расследования.

Установлено, что Трухановым в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158098
 
 
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